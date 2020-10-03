В ОНК рассказали о жалобах экс-мэра Миасса перед смертью
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Ардабьевский содержался в СИЗО-12 Москвы.
«Семь лет под следствием в СИЗО, приговора нет», — привёл слова Ардабьевского член комиссии.
По его словам, бывший глава Миасса рассказал правозащитникам, что у него хронические заболевания, в частности венозная недостаточность.
«Он говорил, что за время заключения перенёс несколько операций на глазах и к моменту встречи с правозащитниками у него левый глаз различал только свет и темноту», — уточнил собеседник RT.
Ардабьевский заявил членам комиссии, что у него ухудшилось состояние здоровья: ему вызывали в изолятор скорую в связи с болями в желудке, его бросало то в холод, то в жар, была слабость и потеря аппетита.
2 октября пресс-служба Главного управления ФСИН по Москве сообщила, что обвиняемый в получении взятки бывший мэр Миасса Ардабьевский скончался от хронического заболевания в одной из московских больниц.