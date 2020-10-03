В ОНК рассказали о жалобах экс-мэра Миасса перед смертью

Скончавшийся 2 октября в больнице бывший мэр Миасса Челябинской области Виктор Ардабьевский 31 августа пожаловался членам ОНК на то, что семь лет находился в следственных изоляторах и страдал рядом тяжёлых заболеваний. Об этом RT сообщил один из членов комиссии, посетивших его тогда в СИЗО.

Ардабьевский содержался в СИЗО-12 Москвы.

«Семь лет под следствием в СИЗО, приговора нет», — привёл слова Ардабьевского член комиссии.

По его словам, бывший глава Миасса рассказал правозащитникам, что у него хронические заболевания, в частности венозная недостаточность.

«Он говорил, что за время заключения перенёс несколько операций на глазах и к моменту встречи с правозащитниками у него левый глаз различал только свет и темноту», — уточнил собеседник RT.

Ардабьевский заявил членам комиссии, что у него ухудшилось состояние здоровья: ему вызывали в изолятор скорую в связи с болями в желудке, его бросало то в холод, то в жар, была слабость и потеря аппетита.

2 октября пресс-служба Главного управления ФСИН по Москве сообщила, что обвиняемый в получении взятки бывший мэр Миасса Ардабьевский скончался от хронического заболевания в одной из московских больниц.