В ОНК рассказали о жалобах экс-мэра Миасса перед смертью

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RT
Скончавшийся 2 октября в больнице бывший мэр Миасса Челябинской области Виктор Ардабьевский 31 августа пожаловался членам ОНК на то, что семь лет находился в следственных изоляторах и страдал рядом тяжёлых заболеваний. Об этом RT сообщил один из членов комиссии, посетивших его тогда в СИЗО.
В ОНК рассказали о жалобах экс-мэра Миасса перед смертью
  • © Charles O'Rear
  • globallookpress.com

Ардабьевский содержался в СИЗО-12 Москвы.  

«Семь лет под следствием в СИЗО, приговора нет», — привёл слова Ардабьевского член комиссии.

По его словам, бывший глава Миасса рассказал правозащитникам, что у него хронические заболевания, в частности венозная недостаточность.

«Он говорил, что за время заключения перенёс несколько операций на глазах и к моменту встречи с правозащитниками у него левый глаз различал только свет и темноту», — уточнил собеседник RT. 

Ардабьевский заявил членам комиссии, что у него ухудшилось состояние здоровья: ему вызывали в изолятор скорую в связи с болями в желудке, его бросало то в холод, то в жар, была слабость и потеря аппетита.

2 октября пресс-служба Главного управления ФСИН по Москве сообщила, что обвиняемый в получении взятки бывший мэр Миасса Ардабьевский скончался от хронического заболевания в одной из московских больниц.

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