Полицейский из Саратовской области объявлен в розыск

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Заподозренный в коррупции полицейский из Саратовской области объявлен в розыск. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Полицейский из Саратовской области объявлен в розыск
  • РИА Новости

Ведомство возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК (получение должностным лицом взятки в крупном размере).

«По данным следствия, в период с декабря 2019 года по июнь 2020 года оперуполномоченный УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области, действуя из корыстных побуждений, лично получил от жителя города Саратова в качестве взятки частями денежные средства в общей сумме 780 000 рублей», — сообщили в СК.

Предположительно, взятка предназначалась за «общее попустительство по службе путём неприменения мер по выявлению нарушений» в работе одной из организаций.

«Подозреваемый от правоохранительных органов скрылся и объявлен следователями СК в федеральный розыск. Оперативными сотрудниками проводятся мероприятия, направленные на установление места его нахождения», — добавили в ведомстве.

В сентябре следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Волгодонска Ростовской области. Его подозревают в получении взяток.

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