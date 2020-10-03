В Якутии самолёт Ан-24 совершил аварийную посадку

В Якутии совершил аварийную посадку самолёт авиакомпании «Полярные авиалинии», у него отказал правый двигатель, сообщает ТАСС со ссылкой на перевозчика.

«При выполнении рейса по маршруту Среднеколымск — Якутск авиакомпании «Полярные авиалинии» на воздушном судне Ан-24 при подлёте к аэропорту Якутска произошёл отказ правого двигателя. Экипаж посадил самолёт в аэропорту Якутска, пострадавших нет», — сообщил агентству представитель пресс-службы.

Там уточнили, что по данному факту проводит проверку территориальное управление Росавиации.

В сентябре следователи начали проверку по факту аварийной посадки легкомоторного самолёта на автодорогу в Сосногорском районе Республики Коми.