В Якутии самолёт Ан-24 совершил аварийную посадку
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- РИА Новости
«При выполнении рейса по маршруту Среднеколымск — Якутск авиакомпании «Полярные авиалинии» на воздушном судне Ан-24 при подлёте к аэропорту Якутска произошёл отказ правого двигателя. Экипаж посадил самолёт в аэропорту Якутска, пострадавших нет», — сообщил агентству представитель пресс-службы.
Там уточнили, что по данному факту проводит проверку территориальное управление Росавиации.
В сентябре следователи начали проверку по факту аварийной посадки легкомоторного самолёта на автодорогу в Сосногорском районе Республики Коми.