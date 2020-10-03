В Крыму за сутки зарегистрировано 100 случаев коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрировано 100 случаев заболевания коронавирусом

«За 2 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 100 случаев коронавирусной инфекции. 74 из них выявлено при обращении за медицинской помощью, 12 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 14 — при скрининге здорового населения», — написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава республики Сергей Аксёнов.

Он отметил, что всего на текущий период в Крыму зарегистрировано 4855 случаев новой коронавирусной инфекции.

Ранее власти Севастополя заявили об ограничении массовых мероприятий.