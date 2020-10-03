В Магадане ликвидированы все лесные пожары
- РИА Новости
«На сегодняшний день ликвидированы природные пожары у посёлков Уптар и Сокол, также даём ликвидацию пожара в районе мыса Восточного. Таким образом, действующих возгораний на территории городского округа нет», — сказал Аверьянов.
Он подчеркнул, что патрулирование лесов продолжается, так как из-за погоды опасность новых возгораний сохраняется.
Уточняется, что в результате пожаров ущерба населённым пунктам, объектам экономики и ЖКХ нанесено не было.
Ранее в Магаданской области рассказали о крупном пожаре площадью 50 га.