В Магадане ликвидированы все лесные пожары

Лесопожарные службы и МЧС ликвидировали природные пожары на мысе Восточном, а также у посёлков Сокол и Уптар, входящих в городской округ Магадан. Об этом сообщил ТАСС руководитель управления по делам ГО и ЧС мэрии города Олег Аверьянов.

«На сегодняшний день ликвидированы природные пожары у посёлков Уптар и Сокол, также даём ликвидацию пожара в районе мыса Восточного. Таким образом, действующих возгораний на территории городского округа нет», — сказал Аверьянов.

Он подчеркнул, что патрулирование лесов продолжается, так как из-за погоды опасность новых возгораний сохраняется.

Уточняется, что в результате пожаров ущерба населённым пунктам, объектам экономики и ЖКХ нанесено не было.

Ранее в Магаданской области рассказали о крупном пожаре площадью 50 га.