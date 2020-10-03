В Магадане ликвидированы все лесные пожары

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Лесопожарные службы и МЧС ликвидировали природные пожары на мысе Восточном, а также у посёлков Сокол и Уптар, входящих в городской округ Магадан. Об этом сообщил ТАСС руководитель управления по делам ГО и ЧС мэрии города Олег Аверьянов.
В Магадане ликвидированы все лесные пожары
  • РИА Новости

«На сегодняшний день ликвидированы природные пожары у посёлков Уптар и Сокол, также даём ликвидацию пожара в районе мыса Восточного. Таким образом, действующих возгораний на территории городского округа нет», — сказал Аверьянов.

Он подчеркнул, что патрулирование лесов продолжается, так как из-за погоды опасность новых возгораний сохраняется.

Уточняется, что в результате пожаров ущерба населённым пунктам, объектам экономики и ЖКХ нанесено не было. 

Ранее в Магаданской области рассказали о крупном пожаре площадью 50 га.

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