В Магаданской области рассказали о крупном пожаре площадью 50 га

В Магаданской области прокомментировали ситуацию с крупным пожаром. Площадь пожара составляет около 50 га, причиной возгорания стал фейерверк.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные сайта администрации Магадана.

В районе посёлка Уптар спасатели тушат возгорание сухой травы.

«Источник уже определён: рядом с людьми, которые в этом районе стреляли из ракетницы или пускали фейерверки, находилась видеокамера, которая их зафиксировала. Огонь прошёл рядом с многоквартирными домами по улице Степной — там тоже тушили возгорание пожарные», — цитирует издание сообщение ведомства.

В ликвидации пожара задействованы: городской лесхоз, специалисты Авиалесоохраны, в том числе из соседних округов региона, три единицы спецтехники.

Работу осложняет труднопроходимая заболоченная местность.