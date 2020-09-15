В Магаданской области рассказали о крупном пожаре площадью 50 га
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Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные сайта администрации Магадана.
В районе посёлка Уптар спасатели тушат возгорание сухой травы.
«Источник уже определён: рядом с людьми, которые в этом районе стреляли из ракетницы или пускали фейерверки, находилась видеокамера, которая их зафиксировала. Огонь прошёл рядом с многоквартирными домами по улице Степной — там тоже тушили возгорание пожарные», — цитирует издание сообщение ведомства.
В ликвидации пожара задействованы: городской лесхоз, специалисты Авиалесоохраны, в том числе из соседних округов региона, три единицы спецтехники.
Работу осложняет труднопроходимая заболоченная местность.