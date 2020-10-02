Росстат опубликовал статистику смертности от COVID-19 в августе
- Reuters
Так, всего в августе в России родились 126,6 тыс. младенцев, умерли — 157,2 тыс. человек.
В ведомстве отмечают, что в августе число смертей от COVID-19 в сравнении с июлем снизилось.
«COVID-19 как основная причина смерти. Число смертей в этой группе в августе 2020 года составило 3222 случая (снижение по сравнению с июлем на 36,5%)», — говорится в сообщении.
Кроме того, в 641 случае коронавирус считается основной причиной смерти, но для подтверждения необходимо провести дополнительные исследования.
В августе COVID-19 стал сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений в 1078 случаях.
Ещё для 2522 человек COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, но не повлиял на наступление смерти.
Согласно ранее опубликованной информации Росстата, в июле вирус стал основной причиной смерти 4863 человек.