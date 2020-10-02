Эксперт назвал возможные проблемы при устройстве выпускников на работу

Член столичной Общественной палаты, председатель Ассоциации студентов и студенческих объединений Москвы Амир Сараков обозначил ряд проблем, которые могут ждать молодых специалистов при устройстве на работу.

Об этом Амир Сараков рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Первое — это проблема времени — из-за того, что большинство компаний находится на удалёнке, им очень сложно адаптироваться в коллективе, тем более, когда это твоё первое место работы. Вторая популярная проблема связана с наличием и многообразием тех мест, где сегодня ты можешь получить вакансии и развитие своего карьерного трека, проблема информационной перегруженности в этом плане», — сказал эксперт.

Сараков также отметил и третью сложность, которая заключается в том, что молодому специалисту не всегда понятно дальнейшее развитие его карьеры.

«Он не понимает, что у специалиста, который получил образование по квалификации «юрист» порядка 25 возможных карьерных путей, где он может применить свои знания и хорошо зарабатывать», — сказал член Общественной палаты.

Проблемой является и то, что называется завышенными требованиями, когда реальность не оправдывает ожиданий.

Как сообщал ранее сайт «Янтарный край», в Калининграде представили стратегию развития БФУ имени И. Канта.