«Ростех» разработал железнодорожный радар на основе СВЧ-излучения

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал радарный комплекс нового типа на основе СВЧ-излучения, который позволяет обнаружить людей, препятствия и посторонние предметы на железнодорожных переездах при любых погодных условиях.

Об этом сообщает сайт газеты «Известия».

Решение построено на основе технологии обнаружения на просвет: излучатель и приёмник разнесены по разные стороны железнодорожного переезда и сканируют объекты, находящиеся между ними. В случае обнаружения препятствия в зоне переезда комплекс передаёт информацию в диспетчерский пункт, оповещает машинистов приближающихся поездов об инциденте и включает заградительную сигнализацию.

На данный момент создан макет системы. Полигонные испытания комплекса пройдут в Ростовской области. Серийное производство изделия планируется развернуть на мощностях НПП «Салют».

Ранее издание «Новый Севастополь» сообщало о XVI международном салоне изобретений и новых технологий «Новое время», прошедшем в Севастополе в сентябре.