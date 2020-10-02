«Ростех» разработал железнодорожный радар на основе СВЧ-излучения

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Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал радарный комплекс нового типа на основе СВЧ-излучения, который позволяет обнаружить людей, препятствия и посторонние предметы на железнодорожных переездах при любых погодных условиях.
«Ростех» разработал железнодорожный радар на основе СВЧ-излучения
  • © rostec.ru

Об этом сообщает сайт газеты «Известия».

Решение построено на основе технологии обнаружения на просвет: излучатель и приёмник разнесены по разные стороны железнодорожного переезда и сканируют объекты, находящиеся между ними. В случае обнаружения препятствия в зоне переезда комплекс передаёт информацию в диспетчерский пункт, оповещает машинистов приближающихся поездов об инциденте и включает заградительную сигнализацию.

На данный момент создан макет системы. Полигонные испытания комплекса пройдут в Ростовской области. Серийное производство изделия планируется развернуть на мощностях НПП «Салют».

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