Суд арестовал обвиняемого в краже иконы из монастыря на Валдае

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Новгородский районный суд постановил арестовать на два месяца жителя Ленинградской области, обвиняемого в краже Иверской иконы Божией Матери из монастыря на Валдае. Об этом сообщил ТАСС.
Суд арестовал обвиняемого в краже иконы из монастыря на Валдае
  • © Андрей Старостин
  • РИА Новости

«Суд постановил избрать в отношении Алексеева Александра Евгеньевича 6 февраля 1975 года рождения уроженца города Волхова Ленинградской области меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — заявила судья. 

Также судья на заседании сообщила, что Алексеев признал вину.

В сообщении говорится, что Алексеев и второй фигурант, Владислав Соколов, обвиняются по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК России («Кража, совершённая в особо крупном размере») и п. «а» ч. 2 ст. 164 УК России («Хищение предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, совершённое группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»). 

Ранее сотрудники ФСБ и МВД задержали двух подозреваемых в похищении Иверской иконы Божией Матери из монастыря на Валдае. Эту икону монастырю ранее подарил президент России Владимир Путин. 

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