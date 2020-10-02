Суд арестовал обвиняемого в краже иконы из монастыря на Валдае

Новгородский районный суд постановил арестовать на два месяца жителя Ленинградской области, обвиняемого в краже Иверской иконы Божией Матери из монастыря на Валдае. Об этом сообщил ТАСС.

«Суд постановил избрать в отношении Алексеева Александра Евгеньевича 6 февраля 1975 года рождения уроженца города Волхова Ленинградской области меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — заявила судья.

Также судья на заседании сообщила, что Алексеев признал вину.

В сообщении говорится, что Алексеев и второй фигурант, Владислав Соколов, обвиняются по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК России («Кража, совершённая в особо крупном размере») и п. «а» ч. 2 ст. 164 УК России («Хищение предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, совершённое группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»).

Ранее сотрудники ФСБ и МВД задержали двух подозреваемых в похищении Иверской иконы Божией Матери из монастыря на Валдае. Эту икону монастырю ранее подарил президент России Владимир Путин.