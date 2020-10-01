Задержаны похитители подаренной Путиным иконы из монастыря на Валдае
- РИА Новости
Об этом информирует Центр общественных связей ФСБ.
«Задержаны два члена преступной группы, совершивших 1 сентября 2020 года в Успенском Соборе Иверского монастыря в Валдайском районе Новгородской области кражу золотых изделий и иконы Иверской Божией Матери (XVII—XVIII веков), подаренной президентом России», — цитирует сообщение ТАСС.
Как сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк, во время обысков были обнаружены икона и напрестольный крест. Они были спрятаны в гараже одного из фигурантов.
В ближайшее время святыни вернут в монастырь.
Ранее ФСБ пресекла деятельность 20 подпольных оружейников в девяти регионах.