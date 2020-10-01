Задержаны похитители подаренной Путиным иконы из монастыря на Валдае

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Сотрудники ФСБ и МВД задержали двух подозреваемых в похищении Иверской иконы Божией Матери из монастыря на Валдае, которая ранее была подарена президентом России Владимиром Путиным. 
Задержаны похитители подаренной Путиным иконы из монастыря на Валдае
  • РИА Новости

Об этом информирует Центр общественных связей ФСБ.

«Задержаны два члена преступной группы, совершивших 1 сентября 2020 года в Успенском Соборе Иверского монастыря в Валдайском районе Новгородской области кражу золотых изделий и иконы Иверской Божией Матери (XVII—XVIII веков), подаренной президентом России», — цитирует сообщение ТАСС.

Как сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк, во время обысков были обнаружены икона и напрестольный крест. Они были спрятаны в гараже одного из фигурантов.

В ближайшее время святыни вернут в монастырь.

Ранее ФСБ пресекла деятельность 20 подпольных оружейников в девяти регионах.

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