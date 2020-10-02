Экипажи кораблей ЧФ примут участие в севастопольском военно-морском салоне

Короткая ссылка
Экипажи кораблей Черноморского флота примут участие в севастопольском военно-морском салоне «СВМС-2020», который пройдёт с 6 по 7 октября в рамках Международного морского бизнес-форума.
Экипажи кораблей ЧФ примут участие в севастопольском военно-морском салоне
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Будут задействованы экипажи современных боевых кораблей и катеров ЧФ, в том числе фрегат «Адмирал Григорович», малый ракетный корабль «Орехово-Зуево», патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв», корабль противоминной обороны «Иван Антонов», противодиверсионный катер типа «Грачонок» и патрульный катер типа «Раптор». Наиболее подготовленные офицеры из состава экипажей проведут экскурсии по верхним палубам для участников и гостей салона», — говорится в сообщении пресс-службы Черноморского флота.

В ходе мероприятия запланировано проведение экспертных дискуссий и круглых столов, темами которых станут защита геополитических интересов России в Азово-Черноморском и Средиземноморском регионах, а также развитие российского кораблестроения, судостроения и судоремонта.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что в рамках научно-деловой программы форума «Армия-2020» пройдёт круглый стол «Технические средства и имущество жизнеобеспечения военнослужащих в полевых условиях. Состояние и перспективы развития».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить