Экипажи кораблей ЧФ примут участие в севастопольском военно-морском салоне

Экипажи кораблей Черноморского флота примут участие в севастопольском военно-морском салоне «СВМС-2020», который пройдёт с 6 по 7 октября в рамках Международного морского бизнес-форума.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Будут задействованы экипажи современных боевых кораблей и катеров ЧФ, в том числе фрегат «Адмирал Григорович», малый ракетный корабль «Орехово-Зуево», патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв», корабль противоминной обороны «Иван Антонов», противодиверсионный катер типа «Грачонок» и патрульный катер типа «Раптор». Наиболее подготовленные офицеры из состава экипажей проведут экскурсии по верхним палубам для участников и гостей салона», — говорится в сообщении пресс-службы Черноморского флота.

В ходе мероприятия запланировано проведение экспертных дискуссий и круглых столов, темами которых станут защита геополитических интересов России в Азово-Черноморском и Средиземноморском регионах, а также развитие российского кораблестроения, судостроения и судоремонта.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что в рамках научно-деловой программы форума «Армия-2020» пройдёт круглый стол «Технические средства и имущество жизнеобеспечения военнослужащих в полевых условиях. Состояние и перспективы развития».