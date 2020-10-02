Эпидемиолог оценил решение о длинных каникулах в московских школах

Решение о введении двухнедельных каникул для московских школьников целесообразно, считает член президиума РАЕН, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи, доктор медицинских наук Виктор Зуев.

«Этот срок, эти каникулы — целесообразное, очень правильное решение руководства, оно должно принести свои положительные результаты», — сказал он РИА Новости.

Отвечая на вопрос о полном переводе учащихся на дистанционный формат, эпидемиолог отметил, что «лучшим советчиком будет время».

По его словам, решение стоит принимать, исходя из тех результатов, которые дадут длинные каникулы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что школьники в столице отправятся на каникулы с 5 по 18 октября.