В Калининграде представили стратегию развития БФУ имени И. Канта

Короткая ссылка
В Калининграде на заседании Наблюдательного совета БФУ имени И. Канта под руководством губернатора Калининградской области Антона Алиханова ректор университета Александр Фёдоров представил стратегию развития учебного заведения до 2030 года.
В Калининграде представили стратегию развития БФУ имени И. Канта
  • © БФУ им. И. Канта/Елена Будеркина

Об этом сообщает «Янтарный край».

Программа развития включает в себя несколько этапов. Первый пройдёт с 2021 по 2025 год.

«БФУ имени Канта должен стать драйвером регионального развития и обеспечить инновационный рост области. В основании концепции лежит наша философия развития, которую мы назвали «конвенцией поколений». Это основание формирует четыре ценности: наследие, инновации, равенство и будущее», — заявил руководитель вуза.

Первый этап развития университета предусматривает создание инновационного научно-технологического центра «Балтийская долина — Humantech».

Идею создать в Калининградской области точку притяжения не только для российских врачей и исследователей, но и для учёных из близлежащих государств поддержал президент России Владимир Путин.

Программа включает строительство жилых корпусов для студентов, а также учебно-лабораторных площадей.

Сейчас идёт проектирование и макетирование будущего студенческого городка.

Ранее сообщалось о работе Восточного цифрового форума Ryssky MeetUp & Digital Region во Владивостоке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить