В Калининграде представили стратегию развития БФУ имени И. Канта
- © БФУ им. И. Канта/Елена Будеркина
Об этом сообщает «Янтарный край».
Программа развития включает в себя несколько этапов. Первый пройдёт с 2021 по 2025 год.
«БФУ имени Канта должен стать драйвером регионального развития и обеспечить инновационный рост области. В основании концепции лежит наша философия развития, которую мы назвали «конвенцией поколений». Это основание формирует четыре ценности: наследие, инновации, равенство и будущее», — заявил руководитель вуза.
Первый этап развития университета предусматривает создание инновационного научно-технологического центра «Балтийская долина — Humantech».
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