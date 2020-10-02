В Калининграде представили стратегию развития БФУ имени И. Канта

В Калининграде на заседании Наблюдательного совета БФУ имени И. Канта под руководством губернатора Калининградской области Антона Алиханова ректор университета Александр Фёдоров представил стратегию развития учебного заведения до 2030 года.

Об этом сообщает «Янтарный край».

Программа развития включает в себя несколько этапов. Первый пройдёт с 2021 по 2025 год.

«БФУ имени Канта должен стать драйвером регионального развития и обеспечить инновационный рост области. В основании концепции лежит наша философия развития, которую мы назвали «конвенцией поколений». Это основание формирует четыре ценности: наследие, инновации, равенство и будущее», — заявил руководитель вуза.

Первый этап развития университета предусматривает создание инновационного научно-технологического центра «Балтийская долина — Humantech».

Идею создать в Калининградской области точку притяжения не только для российских врачей и исследователей, но и для учёных из близлежащих государств поддержал президент России Владимир Путин.

Программа включает строительство жилых корпусов для студентов, а также учебно-лабораторных площадей.

Сейчас идёт проектирование и макетирование будущего студенческого городка.

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