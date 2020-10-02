В Татарстане 2021 год объявлен Годом родных языков и народного единства

Президент Татарстана Рустам Минниханов намерен издать указ об объявлении Года родных языков и народного единства в 2021 году.

Об этом информирует «Реальное время».

Сообщается, что после подписания документа сформируют группу, которая будет заниматься этим вопросом. Об этом сообщила на брифинге руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с властями Иркутской области и Бурятии проработать вопрос о проведении в России Года Байкала.