В Татарстане 2021 год объявлен Годом родных языков и народного единства
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- РИА Новости
Об этом информирует «Реальное время».
Сообщается, что после подписания документа сформируют группу, которая будет заниматься этим вопросом. Об этом сообщила на брифинге руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с властями Иркутской области и Бурятии проработать вопрос о проведении в России Года Байкала.