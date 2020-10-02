Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Ростов-на-Дону

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Ростов-на-Дону с рабочей поездкой. Глава правительства планирует посетить завод «Ростсельмаш», а также провести встречу с директорами и преподавателями российских колледжей.

Об этом информирует ТАСС.

По данным пресс-службы кабмина, Мишустин намерен осмотреть производственные площадки и сельхозтехнику ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», а также пообщаться с сотрудниками предприятия.

Кроме того, он посетит колледж связи и информатики, где будет проведена встреча с представителями колледжей страны.

Как ожидается, также Мишустин встретится с губернатором региона Василием Голубевым.

Ранее сообщалось, что Мишустин также посетит Марий Эл и Чувашию.