Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Ростов-на-Дону
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- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС.
По данным пресс-службы кабмина, Мишустин намерен осмотреть производственные площадки и сельхозтехнику ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», а также пообщаться с сотрудниками предприятия.
Кроме того, он посетит колледж связи и информатики, где будет проведена встреча с представителями колледжей страны.
Как ожидается, также Мишустин встретится с губернатором региона Василием Голубевым.
Ранее сообщалось, что Мишустин также посетит Марий Эл и Чувашию.