Мишустин посетит Марий Эл и Чувашию

Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду, 30 сентября, совершит рабочую поездку в республики Марий Эл и Чувашия.

«В Йошкар-Оле председатель правительства посетит АО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» агрохолдинга «Йола», где осмотрит перерабатывающие цеха, ознакомится с продукцией агрохолдинга, а также проведёт встречу с получателями субсидий по индивидуальной программе социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020—2024 годы», — приводит Интерфакс сообщение кабмина.

Мишустин также посетит АО «Завод полупроводниковых приборов», где осмотрит производственные помещения и проведёт встречу с главой Республики Марий Эл Александром Евстифеевым.

Также Мишустин проведёт встречу в Чебоксарах с главой Чувашии Олегом Николаевым.