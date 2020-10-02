Глава Башкирии утвердил проект «Башкирское долголетие»

Глава Башкирии Радий Хабиров утвердил проект «Башкирское долголетие».

Как сообщает mkset.ru, об этом глава региона сообщил в ходе рабочей встречи в Аургазинском районе республики.

Программа предусмотрена в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

Мероприятия будут направлены на увеличение продолжительности жизни, укрепление здоровья и повышение социальной активности пожилых людей.

Проект рассчитан на 2021–2024 годы. Согласно документу, к 2024 году планируется увеличить среднюю продолжительность жизни до 65,6 лет.

К основным мероприятиям проекта можно отнести проведение тренингов, открытие школ здоровья, организацию медосмотров, пропаганду правильного питания, а также психологическую помощь.

Кроме того, планируется создать общественные пространства «Тропы здоровья» в республике.

По сообщениям газеты «Известия», в Роспотребнадзоре рассказали о профилактике распространения вирусных заболеваний среди людей старше 60 лет.