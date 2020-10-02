Мосгорсуд проверит законность приговора по делу «Седьмой студии»

Мосгорсуд назначил на 23 октября заседание, в ходе которого будут рассмотрены апелляционные жалобы защиты фигурантов дела «Седьмой студии» на приговор.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя суда.

«Рассмотрение поданных апелляционных жалоб на приговор по уголовному делу в отношении Кирилла Серебренникова, Софьи Апфельбаум, Юрия Итина и Алексея Малобродского назначено в Мосгорсуде на 11:00 мск 23 октября», — заявила она.

26 июня Мещанский суд Москвы вынес приговор по делу «Седьмой студии». Серебренников был приговорён к трём годам условно, Малобродский и Итин также получили условные сроки.

Апфельбаум была признана виновной в халатности, ей назначили штраф, но освободили от наказания за истечением срока давности.

6 июля адвокат Дмитрий Харитонов сообщил, что Серебренников решил не подавать апелляционную жалобу.