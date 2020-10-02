Мосгорсуд проверит законность приговора по делу «Седьмой студии»
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- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя суда.
«Рассмотрение поданных апелляционных жалоб на приговор по уголовному делу в отношении Кирилла Серебренникова, Софьи Апфельбаум, Юрия Итина и Алексея Малобродского назначено в Мосгорсуде на 11:00 мск 23 октября», — заявила она.
26 июня Мещанский суд Москвы вынес приговор по делу «Седьмой студии». Серебренников был приговорён к трём годам условно, Малобродский и Итин также получили условные сроки.
Апфельбаум была признана виновной в халатности, ей назначили штраф, но освободили от наказания за истечением срока давности.
6 июля адвокат Дмитрий Харитонов сообщил, что Серебренников решил не подавать апелляционную жалобу.