В транспорте Подмосковья будут продавать медицинские маски за 5 рублей
- РИА Новости
Об этом информирует телеканал «360» со ссылкой на данные, опубликованные пресс-службой Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Продавать маски будут водители автобусов и кассиры-контролёры.
Ещё купить средства индивидуальной защиты можно на автовокзалах, автостанциях и в кассах 500 железнодорожных станций.
По данным министерства, сейчас в регионе нет дефицита масок.
Ранее газета «Известия» сообщала, что спрос на средства индивидуальной защиты повысился более чем на треть в сентябре по сравнению с августом.