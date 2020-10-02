В транспорте Подмосковья будут продавать медицинские маски за 5 рублей

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Пассажиры подмосковного общественного транспорта теперь смогут приобрести там одноразовые медицинские маски за 5 рублей.
В транспорте Подмосковья будут продавать медицинские маски за 5 рублей
  • РИА Новости

Об этом информирует телеканал «360» со ссылкой на данные, опубликованные пресс-службой Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Продавать маски будут водители автобусов и кассиры-контролёры.

Ещё купить средства индивидуальной защиты можно на автовокзалах, автостанциях и в кассах 500 железнодорожных станций.

По данным министерства, сейчас в регионе нет дефицита масок.

Ранее газета «Известия» сообщала, что спрос на средства индивидуальной защиты повысился более чем на треть в сентябре по сравнению с августом.

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