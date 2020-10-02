Медики в России наблюдают 222 тысячи человек из-за риска коронавируса

В России под медицинским наблюдением остаются более 222 тыс. человек, прибывших из эпидемиологически неблагополучных регионов, из-за риска распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Роспотребнадзор.

«Организованы медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находились 3 076 743 человека, по состоянию на 30 сентября 2020 года под контролем остаются 222 592 человека», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

С начала пандемии в России проведено более 46,8 млн лабораторных исследований на выявление новой коронавирусной инфекции, добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее Newinform передавал, что в Санкт-Петербурге провели почти 30 тыс. тестов на COVID-19 за сутки.