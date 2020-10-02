Отряд Минобороны завершил снос аварийных построек в Тулуне

Сводный отряд Минобороны завершил работы по сносу аварийных построек в Тулуне Иркутской области, пришедших в негодность после наводнения в 2019 году.

«На территории города было демонтировано более 450 аварийных построек, пришедших в негодность в результате наводнения в 2019 году», — цитирует ТАСС пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

Отмечается, что для демонтажа строений была использована инженерная машина разграждения ИМР-2М.

По состоянию на настоящий момент личный состав вернулся в пункты постоянной дислокации.

16 января стало известно, что в графике работ по восстановлению инфраструктуры после паводков в Иркутской области сорваны сроки по 33 объектам.