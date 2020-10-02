Целый район освободился от паводков в Хабаровском крае

Район имени Лазо за прошедшие сутки полностью освободился от паводковых вод в Хабаровском крае.

«За прошлые сутки от воды освободились два населённых пункта — Черняево и Георгиевка района имени Лазо. В настоящий момент в муниципальном районе нет подтопленных территорий», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что паводок продолжает движение вниз по течению Амура.

На данный момент под воздействием паводка в Хабаровском крае остаётся 51 населённый пункт.

Ранее стало известно, что число населённых пунктов, находящихся под воздействием паводка на Амуре в Хабаровском крае, идёт на убыль.