Целый район освободился от паводков в Хабаровском крае

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Район имени Лазо за прошедшие сутки полностью освободился от паводковых вод в Хабаровском крае.
Целый район освободился от паводков в Хабаровском крае
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«За прошлые сутки от воды освободились два населённых пункта — Черняево и Георгиевка района имени Лазо. В настоящий момент в муниципальном районе нет подтопленных территорий», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что паводок продолжает движение вниз по течению Амура.

На данный момент под воздействием паводка в Хабаровском крае остаётся 51 населённый пункт.

Ранее стало известно, что число населённых пунктов, находящихся под воздействием паводка на Амуре в Хабаровском крае, идёт на убыль.

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