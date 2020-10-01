Число подтоплений в Хабаровском крае сокращается

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Число населённых пунктов, находящихся под воздействием паводка на Амуре в Хабаровском крае идёт на убыль.
Число подтоплений в Хабаровском крае сокращается
  • © РИА Новости / МЧС РФ

«Под воздействием паводка на территории Хабаровского края находится 53 населённых пунктах в 8 муниципальных образованиях», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Остаются подтопленными 32 жилых дома, а также более 2 700 земельных, приусадебных и дачных участков.

У Хабаровска уровень Амура понизился ещё на 10 см и составляет 521 см.

Ранее в зоне паводка на Амуре на территории Хабаровского края оказалось 56 населённых пунктов.

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