Число подтоплений в Хабаровском крае сокращается
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«Под воздействием паводка на территории Хабаровского края находится 53 населённых пунктах в 8 муниципальных образованиях», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.
Остаются подтопленными 32 жилых дома, а также более 2 700 земельных, приусадебных и дачных участков.
У Хабаровска уровень Амура понизился ещё на 10 см и составляет 521 см.
Ранее в зоне паводка на Амуре на территории Хабаровского края оказалось 56 населённых пунктов.