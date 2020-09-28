Более 50 населённых пунктов находится в зоне паводков в Хабаровском крае

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В зоне паводка на Амуре на территории Хабаровского края оказалось 56 населённых пунктов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Более 50 населённых пунктов находится в зоне паводков в Хабаровском крае
  • © РИА Новости / Дмитрий Тупиков

«На территории Хабаровского края под влиянием стихии находится 56 населённых пунктов в восьми муниципальных образованиях», — указано в тексте.

Отмечается, что в зоне подтопления 54 жилых дома, более 2700 земельных, приусадебных и дачных участков.

Уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре вырос на 14 см и составил 691 см.

Ранее стало известно, что уровень Амура у города Комсомольска-на-Амуре составляет 677 см, прирост за сутки — 19 см.

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