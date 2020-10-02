В России планируют строить дополнительные РЛС

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Воздушно-космические войска (ВКС) России работают над вопросом по строительству дополнительных радиолокационных станций (РЛС) Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).
В России планируют строить дополнительные РЛС
  • РИА Новости
  • © Александр Юрьев

«В целях дальнейшего развития системы предупреждения о ракетном нападении прорабатываются вопросы размещения радиолокационных станций высокой заводской готовности и в других регионах России», — заявил командующий 15-й армией ВКС особого назначения генерал-лейтенант Андрей Вышинский в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, данные проекты войдут в программу вооружения до 2030 года, а также на последующую перспективу.

22 июня правительство России одобрило денонсацию соглашения с Казахстаном об условиях передачи и использования узла «Балхаш» в российской системе предупреждения о ракетном нападении.

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