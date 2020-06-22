Россия откажется от РЛС «Балхаш» в Казахстане

Правительство России одобрило денонсацию соглашения с Казахстаном об условиях передачи и использования узла «Балхаш» в российской системе предупреждения о ракетном нападении.

Постановление, подписанное премьером Михаилом Мишустиным, опубликовано на интернет-портале правовой информации.

«Одобрить предложение о денонсации соглашения», — говорится в документе.

Позднее соответствующий проект закона был внесён в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Как уточняет РИА Новости, в состав узла «Балхаш» входит радиолокационная станция «Днепр», которая используется в составе российских систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

Россия к настоящему моменту ввела в строй новую станцию «Воронеж-М» под Орском, которая заменила станцию в Казахстане.