Россия откажется от РЛС «Балхаш» в Казахстане

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Правительство России одобрило денонсацию соглашения с Казахстаном об условиях передачи и использования узла «Балхаш» в российской системе предупреждения о ракетном нападении.
Россия откажется от РЛС «Балхаш» в Казахстане
  • РИА Новости
  • © Александр Юрьев

Постановление, подписанное премьером Михаилом Мишустиным, опубликовано на интернет-портале правовой информации.

«Одобрить предложение о денонсации соглашения», — говорится в документе.

Позднее соответствующий проект закона был внесён в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Как уточняет РИА Новости, в состав узла «Балхаш» входит радиолокационная станция «Днепр», которая используется в составе российских систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

Россия к настоящему моменту ввела в строй новую станцию «Воронеж-М» под Орском, которая заменила станцию в Казахстане.

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