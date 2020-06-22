Россия откажется от РЛС «Балхаш» в Казахстане
- РИА Новости
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Постановление, подписанное премьером Михаилом Мишустиным, опубликовано на интернет-портале правовой информации.
«Одобрить предложение о денонсации соглашения», — говорится в документе.
Позднее соответствующий проект закона был внесён в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Как уточняет РИА Новости, в состав узла «Балхаш» входит радиолокационная станция «Днепр», которая используется в составе российских систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.
Россия к настоящему моменту ввела в строй новую станцию «Воронеж-М» под Орском, которая заменила станцию в Казахстане.