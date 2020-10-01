Режим повышенной готовности продлен на Ямале до 1 ноября
- Reuters
«Режим повышенной готовности на Ямале продлен до 1 ноября включительно», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы правительства ЯНАО.
Жителям региона необходимо носить маски в общественных местах и местах большого скопления людей, соблюдать социальную дистанцию. Для граждан старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, сохранён режим самоизоляции.
Как отмечает URA.RU, жителям других регионов необходимо иметь справку об отсутствии вируса при въезде в ЯНАО.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области режим повышенной готовности продолжит действовать до 4 октября.