Режим повышенной готовности продлен на Ямале до 1 ноября

Короткая ссылка
Режим повышенной готовности в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), который был введён в регионе из-за распространения коронавируса, продлён до 1 ноября.
Режим повышенной готовности продлен на Ямале до 1 ноября
  • Reuters

«Режим повышенной готовности на Ямале продлен до 1 ноября включительно», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы правительства ЯНАО.

Жителям региона необходимо носить маски в общественных местах и местах большого скопления людей, соблюдать социальную дистанцию. Для граждан старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, сохранён режим самоизоляции. 

Как отмечает URA.RU, жителям других регионов необходимо иметь справку об отсутствии вируса при въезде в ЯНАО.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области режим повышенной готовности продолжит действовать до 4 октября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить