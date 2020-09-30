В Челябинской области режим повышенной готовности продолжит действовать до 4 октября
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные администрации области.
Режим повышенной готовности предполагает соблюдение масочного режима в общественном транспорте и людных местах, а также рекомендации оставаться дома людям старше 65 лет.
Работающие пенсионеры также могут продлить действующие больничные.
Ранее депутат Госдумы, академик РАН, учёный-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал сообщения, согласно которым переболевший COVID-19 человек может выделять вирус на протяжении 90 дней.