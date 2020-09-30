В Челябинской области режим повышенной готовности продолжит действовать до 4 октября

Короткая ссылка
В Челябинской области до 4 октября продолжает действовать режим повышенной готовности, лицам старше 65 лет рекомендовано оставаться дома.
В Челябинской области режим повышенной готовности продолжит действовать до 4 октября
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные администрации области.

Режим повышенной готовности предполагает соблюдение масочного режима в общественном транспорте и людных местах, а также рекомендации оставаться дома людям старше 65 лет.

Работающие пенсионеры также могут продлить действующие больничные.

Ранее депутат Госдумы, академик РАН, учёный-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал сообщения, согласно которым переболевший COVID-19 человек может выделять вирус на протяжении 90 дней.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить