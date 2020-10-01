Депздрав опроверг некорректность статистики по коронавирусу в Москве

Волнообразная динамика случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве является проявлением классического течения эпидемиологического процесса в мегаполисе, заявили в Департаменте здравоохранения столицы.

«Скачкообразные, по словам корреспондента (издания Baza. — RT), данные заболеваемости в сентябре абсолютно не говорят о том, что статистика фальсифицирована... Течение и других инфекционных заболеваний, если смотреть на долгосрочную динамику, практически всегда подразумевает волнообразный характер», — отметили в Депздраве столицы.

Там привели в пример сходную динамику выявляемых случаев коронавируса в других городах мира, в частности в Милане и Мадриде.

В то же время в Москве, по данным ведомства, скачки заболеваемости наблюдались в период с конца апреля и в июле.

«С 10 по 15 июля в Москве также был скачок заболеваемости, после чего число заболевших снова пошло на спад. Особенно заметны скачки в период с конца апреля. Первые две недели число новых случаев за семь дней дважды практически удвоилось, затем темп роста чуть замедлился и снова резко вырос», — уточняется в сообщении.

Депздрав также опроверг заявления о якобы безосновательности введения весной режима самоизоляции в столице.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил о росте числа переносящих коронавирус в тяжёлой форме в Москве.