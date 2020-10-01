Суд продлил арест блогера Пыжа по делу о доступе к гостайне

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Мещанский суд Москвы продлил ещё на два месяца арест блогера Андрея Пыжа, который обвиняется в незаконном получении доступа к государственной тайне.
Суд продлил арест блогера Пыжа по делу о доступе к гостайне
  • РИА Новости

«Постановлением Мещанского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия о продлении в отношении обвиняемого Пыжа меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 5 декабря», — приводит ТАСС слова представительницы суда.

Районный суд заключил блогера под стражу 6 августа. Вину в инкриминируемом ему преступлении он не признаёт.

Пыж был отправлен под стражу в начале августа. Дело содержит гриф «секретно», поэтому публикация его материалов запрещена. Блогер известен своими репортажами с заброшенных объектов.

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