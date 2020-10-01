В Волгоградской области четыре школы полностью перешли на дистанционное обучение
- РИА Новости
Об этом сообщает портал Novostivolgograda.
Такие меры приняты из-за риска распространения коронавирусной инфекции среди учащихся в трёх сельских учебных заведениях. Одна из них — Привольненская школа в Светлоярском районе.
Также закрыта на карантин школе №92, расположенная в Краснооктябрьском районе Волгограда. Для всех её учащихся уроки в режиме онлайн будут проходить до 9 октября.
Накануне региональный оперштаб сообщил, что COVID-19 подтвердился у девяти детей от семи до 14 лет и двух подростков старше 15 лет.
Как сообщал ранее сайт RIA56 со ссылкой на данные регионального оперштаба, 11 классов в Оренбургской области переведены на домашнее обучение.