Кремль назвал неприемлемыми обвинения Навального в отношении Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсолютно безосновательными и неприемлемыми обвинения Алексея Навального в отношении российского лидера Владимира Путина.

«Мы считаем, что подобные обвинения в адрес президента России являются абсолютно безосновательными и недопустимыми», — заявил Песков, комментируя слова Навального в интервью изданию Der Spiegel о якобы причастности Путина к его «отравлению».

В Кремле также добавили, что «ряд этих высказываний» считают «абсолютно оскорбительными».

Песков также рассказал, что у России есть информация, что с Навальным работают западные спецслужбы, в том числе сотрудники Центрального разведывательного управления США.