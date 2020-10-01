Кремль назвал неприемлемыми обвинения Навального в отношении Путина
- Reuters
«Мы считаем, что подобные обвинения в адрес президента России являются абсолютно безосновательными и недопустимыми», — заявил Песков, комментируя слова Навального в интервью изданию Der Spiegel о якобы причастности Путина к его «отравлению».
В Кремле также добавили, что «ряд этих высказываний» считают «абсолютно оскорбительными».
Песков также рассказал, что у России есть информация, что с Навальным работают западные спецслужбы, в том числе сотрудники Центрального разведывательного управления США.