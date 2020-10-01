Кремль назвал неприемлемыми обвинения Навального в отношении Путина

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсолютно безосновательными и неприемлемыми обвинения Алексея Навального в отношении российского лидера Владимира Путина.
Кремль назвал неприемлемыми обвинения Навального в отношении Путина
  • Reuters

«Мы считаем, что подобные обвинения в адрес президента России являются абсолютно безосновательными и недопустимыми», — заявил Песков, комментируя слова Навального в интервью изданию Der Spiegel о якобы причастности Путина к его «отравлению».

В Кремле также добавили, что «ряд этих высказываний» считают «абсолютно оскорбительными».

Песков также рассказал, что у России есть информация, что с Навальным работают западные спецслужбы, в том числе сотрудники Центрального разведывательного управления США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить