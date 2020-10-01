Медведев оценил уровень подготовки Сухопутных войск России

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Военнослужащие Сухопутных войск России демонстрируют высокий уровень подготовки и эффективно предупреждают многие угрозы. Это отметил зампредседателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев в поздравлении по случаю Дня Сухопутных войск России.
Медведев оценил уровень подготовки Сухопутных войск России
  • РИА Новости

«Сегодня отмечается День Сухопутных войск России. И я искренне поздравляю ветеранов и личный состав с профессиональным праздником», — цитирует ТАСС Медведева.

Он уточнил, что сухопутные войска демонстрируют высокий уровень подготовки, чётко и слаженно выполняют поставленные задачи, это позволяет эффективно и своевременно предупреждать многие угрозы.

Медведев подчеркнул, что российские солдаты и офицеры всегда с честью выполняли свой воинский долг, проявляли стойкость, мужество и самоотверженность. 

Ранее сообщалось, что почти 130 тыс. новобранцев отправят в армию в осенний призыв.

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