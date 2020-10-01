В России не найдены более тысячи пропавших в 2020 году детей

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В России в первые шесть месяцев 2020 года в полицию поступило более 2 тыс. заявлений о пропаже детей, из них найдены порядка 900.
В России не найдены более тысячи пропавших в 2020 году детей
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом, как передаёт Интерфакс, заявил начальник отдела организации федерального розыска скрывшихся, без вести пропавших лиц и идентификационной работы МВД России Максим Черныш.

«В первом полугодии 2020 года в полицию поступило более 2 тыс. заявлений о безвестном исчезновении несовершеннолетних, из которых были найдены порядка 900 детей», — сказал он, добавив, что в розыске остаются более 1 тыс. детей.

Черныш добавил, что в случае пропажи близкого нужно незамедлительно обращаться в органы внутренних дел и не дожидаться трёхдневного срока. 

«Трёхдневный срок никогда не существовал. Повторюсь, если поняли, что человек пропал, то надо подавать заявление сразу же», — сообщили в МВД.

Ранее сообщалось, что пропавшая в Москве 12-летняя девочка была найдена живой.

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