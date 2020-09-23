Пропавшая в Москве 12-летняя девочка найдена живой

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Пропавшая в Москве 12-летняя девочка найдена живой. Об этом сообщила её мать Надежда Славина.
Пропавшая в Москве 12-летняя девочка найдена живой
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Всё хорошо, Диана нашлась… Сейчас мою дочь везут в отдел к психологам, её будет охранять полиция, у неё возьмут анализы, узнают, что было. Я тоже туда приеду», — приводит её слова в Instagram РИА Новости.

Мать девочки также рассказала, что находится в шоковом состоянии, так как её дочь рассказывает про неё «какие-то жуткие вещи», хотя они не ругались.

Ранее газета «Известия» писала, что 21 сентября Диана Жулина 2008 года рождения вышла из школы, расположенной в 5-м Монетчиковском переулке в Москве, и пропала. Было возбуждено уголовное дело.

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