Омбудсмен Москвы взяла на контроль ситуацию с пропажей девочки

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Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что держит на контроле ситуацию с пропажей 12-летней девочки.
Омбудсмен Москвы взяла на контроль ситуацию с пропажей девочки
  • © Александр Авилов
  • АГН «Москва»

«В беде каждого ребёнка виноваты всегда взрослые, но сейчас пока не время искать виноватых, сейчас надо найти ребёнка, а потом уже разбираться. Конечно, всё это на контроле, мы на связи со Следственным комитетом», — сказала Ярославская.

Ранее сообщалось, что по факту пропажи девочки возбуждено уголовное дело.

Как пишет «Вечерняя Москва», для поисков ребёнка создан оперативный штаб, к работе привлечены следователи.

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