Омбудсмен Москвы взяла на контроль ситуацию с пропажей девочки
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- АГН «Москва»
«В беде каждого ребёнка виноваты всегда взрослые, но сейчас пока не время искать виноватых, сейчас надо найти ребёнка, а потом уже разбираться. Конечно, всё это на контроле, мы на связи со Следственным комитетом», — сказала Ярославская.
Ранее сообщалось, что по факту пропажи девочки возбуждено уголовное дело.
Как пишет «Вечерняя Москва», для поисков ребёнка создан оперативный штаб, к работе привлечены следователи.