Омбудсмен Москвы взяла на контроль ситуацию с пропажей девочки

Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что держит на контроле ситуацию с пропажей 12-летней девочки.

«В беде каждого ребёнка виноваты всегда взрослые, но сейчас пока не время искать виноватых, сейчас надо найти ребёнка, а потом уже разбираться. Конечно, всё это на контроле, мы на связи со Следственным комитетом», — сказала Ярославская.

Ранее сообщалось, что по факту пропажи девочки возбуждено уголовное дело.

Как пишет «Вечерняя Москва», для поисков ребёнка создан оперативный штаб, к работе привлечены следователи.