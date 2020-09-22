По факту исчезновения 12-летней девочки в Москве возбуждено уголовное дело

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Следователи в Москве возбудили уголовное дело по факту исчезновения 12-летней девочки.
По факту исчезновения 12-летней девочки в Москве возбуждено уголовное дело
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления СК России по городу Москве.

«Следственными органами... по факту безвестного исчезновения 12-летней девочки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК («Убийство малолетнего»)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 21 сентября Диана Жулина 2008 года рождения вышла из школы, расположенной в 5-м Монетчиковском переулке, и пропала. До настоящего времени её местонахождение неизвестно.

Как пишет «Вечерняя Москва», для поисков ребёнка создан оперативный штаб, к работе привлечены следователи.

Ранее правоохранительные органы обнаружили живыми двух девочек 13 и 14 лет, пропавших в Краснодаре в середине сентября.

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