На Кубани нашли живыми двух пропавших девочек

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Правоохранительные органы обнаружили двух девочек 13 и 14 лет, пропавших в Краснодаре в понедельник, 14 сентября.
На Кубани нашли живыми двух пропавших девочек
  • РИА Новости

«Установлено местонахождение девочек, которые ушли из дома 14 сентября 2020 года. В настоящее время с подростками и их законными представителями продолжает работать следователь с целью установления всех обстоятельств и причин произошедшего», — приводит ТАСС сообщение следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

16 сентября следственные органы региона возбудили уголовное дело по статье об убийстве по факту исчезновения двух девочек 13 и 14 лет, велись их поиски. 

Ранее сообщалось, что в Анапе завели дело по факту нападения на 12-летнюю девочку.

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