На Кубани нашли живыми двух пропавших девочек

Правоохранительные органы обнаружили двух девочек 13 и 14 лет, пропавших в Краснодаре в понедельник, 14 сентября.

«Установлено местонахождение девочек, которые ушли из дома 14 сентября 2020 года. В настоящее время с подростками и их законными представителями продолжает работать следователь с целью установления всех обстоятельств и причин произошедшего», — приводит ТАСС сообщение следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

16 сентября следственные органы региона возбудили уголовное дело по статье об убийстве по факту исчезновения двух девочек 13 и 14 лет, велись их поиски.

Ранее сообщалось, что в Анапе завели дело по факту нападения на 12-летнюю девочку.