В Анапе завели дело по факту нападения на 12-летнюю девочку
- РИА Новости
Об этом сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Краснодарском краю.
Как заявили следователи, девочка с подругой шла в библиотеку в 12-м микрорайоне. Мужчина напал на неё и ударил ножом, после чего скрылся. Очевидцы вызвали скорую помощь.
Дело возбудили по статье «Покушение на убийство малолетней». Подозреваемый задержан.
Устанавливаются обстоятельства случившегося.
В январе 2020 года URA.RU сообщало, что в Челябинске задержали подозреваемого в нападении на школьниц.