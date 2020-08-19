В Анапе завели дело по факту нападения на 12-летнюю девочку

В Анапе завели уголовное дело по факту нападения на 12-летнюю девочку.

Об этом сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Краснодарском краю.

Как заявили следователи, девочка с подругой шла в библиотеку в 12-м микрорайоне. Мужчина напал на неё и ударил ножом, после чего скрылся. Очевидцы вызвали скорую помощь.

Дело возбудили по статье «Покушение на убийство малолетней». Подозреваемый задержан.

Устанавливаются обстоятельства случившегося.

В январе 2020 года URA.RU сообщало, что в Челябинске задержали подозреваемого в нападении на школьниц.