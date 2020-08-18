В Анапе задержали мужчину, напавшего с ножом на девочку

В Анапе задержали мужчину, который напал с ножом на 12-летнюю девочку.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошёл в одном из дворов многоквартирного дома. Незнакомый мужчина обратился к девочке, та испугалась и решила убежать. Злоумышленник догнал ребёнка и нанёс несколько ударов. Затем он скрылся.

Нападавший — 28-летний житель ближнего зарубежья. Он находится в отделении полиции.

Девочка госпитализирована в тяжёлом состоянии.

В январе 2020 года URA.RU сообщало, что в Челябинске задержали подозреваемого в нападении на школьниц.