В Анапе задержали мужчину, напавшего с ножом на девочку

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В Анапе задержали мужчину, который напал с ножом на 12-летнюю девочку.
В Анапе задержали мужчину, напавшего с ножом на девочку
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошёл в одном из дворов многоквартирного дома. Незнакомый мужчина обратился к девочке, та испугалась и решила убежать. Злоумышленник догнал ребёнка и нанёс несколько ударов. Затем он скрылся.

Нападавший — 28-летний житель ближнего зарубежья. Он находится в отделении полиции.

Девочка госпитализирована в тяжёлом состоянии.

В январе 2020 года URA.RU сообщало, что в Челябинске задержали подозреваемого в нападении на школьниц.

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