В Приморском крае прокомментировали ситуацию с коронавирусом

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В Приморском крае в силу смягчения режима ограничений ряду учреждений разрешено возобновить работу в очном формате.
В Приморском крае прокомментировали ситуацию с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом информирует vostokmedia.com.

Это решение было принято на заседании регионального оперштаба под руководством губернатора Приморья.

Новые поправки прежде всего разрешают возобновить работу образовательным учреждениям, кружкам и секциям.

Документ даёт возможность возобновить работу танцзалам, банным комплексам и саунам, а также спортивным учреждениям края.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.

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