В Приморском крае прокомментировали ситуацию с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом информирует vostokmedia.com.
Это решение было принято на заседании регионального оперштаба под руководством губернатора Приморья.
Новые поправки прежде всего разрешают возобновить работу образовательным учреждениям, кружкам и секциям.
Документ даёт возможность возобновить работу танцзалам, банным комплексам и саунам, а также спортивным учреждениям края.
Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.