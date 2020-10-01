В Приморском крае прокомментировали ситуацию с коронавирусом

В Приморском крае в силу смягчения режима ограничений ряду учреждений разрешено возобновить работу в очном формате.

Об этом информирует vostokmedia.com.

Это решение было принято на заседании регионального оперштаба под руководством губернатора Приморья.

Новые поправки прежде всего разрешают возобновить работу образовательным учреждениям, кружкам и секциям.

Документ даёт возможность возобновить работу танцзалам, банным комплексам и саунам, а также спортивным учреждениям края.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.