В Подмосковье вакцина от коронавируса поступит в 19 больниц

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Вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 поступит в 19 больниц Московской области по соглашению между Минздравом России и подмосковным правительством, следует из распоряжения губернатора региона Андрея Воробьёва.
В Подмосковье вакцина от коронавируса поступит в 19 больниц
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

«Определить перечень медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской области, в которые в дальнейшем будет осуществляться передача вакцины для профилактики инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2», — говорится в документе.

В перечень медучреждений, указанных в приложении к распоряжению, вошли больницы в Химках, Домодедове, Егорьевске, Красногорске, Павловском Посаде, Звенигороде, Фрязине, Истре, Можайске, Пушкине, Рошале, Серебряных Прудах, Серпухове, Электростали, Электрогорске, а также по два медучреждения в Орехове-Зуеве и Подольске.

Ранее Воробьёв заявил, что Подмосковье будет обеспечено достаточным количеством доз вакцины от коронавируса к концу года.

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН рассказал о противопоказаниях к вакцинации.

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