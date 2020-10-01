Роскачество провело проверку бутилированной минеральной воды

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Специалисты Роскачества проверили бутилированную минеральную воду и пришли к выводу, что все исследованные образцы безопасны.
Роскачество провело проверку бутилированной минеральной воды
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Об этом пишет газета «Известия».

Образцы минеральной воды исследованы по 45 показателям химической безопасности, органолептики и достоверности маркировки.

«Большая часть продукции оказалась качественной и безопасной, содержимое упаковки соответствует указанному в маркировке. Превышения по содержанию тяжёлых металлов и опасных веществ не обнаружено», — говорится в заявлении Роскачества.

Из 32 товаров серьёзные замечания по составу относительно заявленного в маркировке или указанного при госрегистрации получили только пять продуктов.

«На товарный знак не распространяются требования к маркировке воды. Это просто логотип, название фирмы, бренда. Но невнимательный потребитель, видя словосочетание «Пресвятой источник», будет уверен, что вода действительно из конкретно существующего освящённого источника, хотя по факту это будет обработанная водопроводная вода. Таким образом, в самом товарном знаке закладываются качественные характеристики этой воды и товар получает маркетинговое преимущество», — добавил заместитель руководителя Роскачества Александр Борисов.

Ранее, как сообщил телеканал «360», специалисты Роскачества проверили качество маринованных огурцов.

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