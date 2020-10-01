В Подмосковье 68 тысяч человек зарегистрировались в качестве самозанятых
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Об этом сообщает телеканал «360».
Проект налогообложения, при котором физическое лицо регистрируется в качестве самозанятого и уплачивает налог на профессиональную деятельность, ввели в 79 регионах России. Сейчас в стране зарегистрирован 1 млн самозанятых.
Средний возраст самозанятых в Подмосковье составляет 30—40 лет. Порядка 6,5 тыс. — моложе 18 лет.
За время реализации проекта самозанятые зарегистрировали доходы более чем на 130 млрд рублей. Они уплатили налогов на сумму 3,5 млрд рублей. Подмосковье вошло в тройку лидеров по доходам самозанятых. На первом месте — Москва, а на третьем — Санкт-Петербург.
Самыми популярными профессиями среди самозанятых стали: водитель такси, домработница, няня. Также много самозанятых среди арендодателей жилья и тех, кто занимается хендмейдом.
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