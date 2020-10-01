В Подмосковье 68 тысяч человек зарегистрировались в качестве самозанятых

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В Московской области с прошлого года в качестве самозанятых зарегистрировались 68 тыс. жителей региона.
В Подмосковье 68 тысяч человек зарегистрировались в качестве самозанятых
  • © Nikolay Gyngazov/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщает телеканал «360».

Проект налогообложения, при котором физическое лицо регистрируется в качестве самозанятого и уплачивает налог на профессиональную деятельность, ввели в 79 регионах России. Сейчас в стране зарегистрирован 1 млн самозанятых.

Средний возраст самозанятых в Подмосковье составляет 30—40 лет. Порядка 6,5 тыс. — моложе 18 лет.

За время реализации проекта самозанятые зарегистрировали доходы более чем на 130 млрд рублей. Они уплатили налогов на сумму 3,5 млрд рублей. Подмосковье вошло в тройку лидеров по доходам самозанятых. На первом месте — Москва, а на третьем — Санкт-Петербург.

Самыми популярными профессиями среди самозанятых стали: водитель такси, домработница, няня. Также много самозанятых среди арендодателей жилья и тех, кто занимается хендмейдом.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор Валерий Рязанский в беседе с Nation News прокомментировал предложение Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) повысить пособие для безработных с детьми и применять эту меру на постоянной основе.

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