В Подмосковье 68 тысяч человек зарегистрировались в качестве самозанятых

В Московской области с прошлого года в качестве самозанятых зарегистрировались 68 тыс. жителей региона.

Об этом сообщает телеканал «360».

Проект налогообложения, при котором физическое лицо регистрируется в качестве самозанятого и уплачивает налог на профессиональную деятельность, ввели в 79 регионах России. Сейчас в стране зарегистрирован 1 млн самозанятых.

Средний возраст самозанятых в Подмосковье составляет 30—40 лет. Порядка 6,5 тыс. — моложе 18 лет.

За время реализации проекта самозанятые зарегистрировали доходы более чем на 130 млрд рублей. Они уплатили налогов на сумму 3,5 млрд рублей. Подмосковье вошло в тройку лидеров по доходам самозанятых. На первом месте — Москва, а на третьем — Санкт-Петербург.

Самыми популярными профессиями среди самозанятых стали: водитель такси, домработница, няня. Также много самозанятых среди арендодателей жилья и тех, кто занимается хендмейдом.

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