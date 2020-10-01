В РСТ оценили продление программы туристического кешбэка

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал продление программы туристического кешбэка в России.

«Это значительно расширяет возможности для реализации туров, становится шире сегмент потребителей, так как попадает уикенд и значительно большее число людей смогут принять участие. По стоимости тоже всё понятно, не ограничивается. То есть меньше 25 тыс. рублей тоже получат свои 20% кешбэка. Продолжительность — до 10 января, то есть включаются и новогодние праздники в следующем году», — сказал он.

При этом эксперт считает, что программу следует продлить «до майских праздников включительно».

«Но сам факт очень полезен, и для потребителей это хороший стимул отправиться в путешествие: 20% — очень серьёзный кэшбек и для бизнеса, и для регионов, так как могут участвовать все регионы», — добавил Барзыкин.

Ранее российское правительство продлило до 10 января 2021 года программу туристического кешбэка.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.