В России 221 тысяча человек находится под меднаблюдением из-за COVID-19

В России под медицинским наблюдением из-за подозрения на заболевание коронавирусом остаются более 221,5 тыс. граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

© РИА Новости / Илья Питалев

«Под медицинским наблюдением в России остаются 221 599 человек», — цитирует ТАСС сообщение ведомства. Уточняется, что всего проведено более 46,4 млн тестов на коронавирус. За прошедшие сутки было проведено 384 тыс. исследований. Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом через пару недель.