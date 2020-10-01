В России 221 тысяча человек находится под меднаблюдением из-за COVID-19
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«Под медицинским наблюдением в России остаются 221 599 человек», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.
Уточняется, что всего проведено более 46,4 млн тестов на коронавирус.
За прошедшие сутки было проведено 384 тыс. исследований.
Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом через пару недель.