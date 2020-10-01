В России за сутки выявлено 8945 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 8945 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в стране за время эпидемии зафиксирован 1 185 231 случай COVID-19. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 8945 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2426 (27,1%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Накануне в России был выявлен 8481 случай коронавируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что клинические исследования вакцины центра «Вектор» от COVID-19 завершены.

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.