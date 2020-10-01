Пожарные из шести регионов направлены на помощь в Воронежскую область

Объединённая пожарная группировка в составе 134 человек из шести регионов России отправлена на помощь пожарным в Воронежскую область, где четвёртые сутки горят леса. Об этом сообщил представитель Главного управления МЧС по Воронежской области Сергей Хренов.

«МЧС России наращивает силы в Воронежской области, в регион направлены два воздушных судна — ИЛ-76 и Бе-200, а также объединённая пожарная группировка — 134 человека и 32 ед. техники, из них 26 пожарных автоцистерн от 6 субъектов ЦФО (Калужская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Тамбовская и Тульская области)», — приводит ТАСС слова Хренова.

По словам представителя ведомства, на данный момент воронежские пожарные занимаются тушением более чем 40 лесных и ландшафтных пожаров.

Уточняется, что наиболее крупные очаги зафиксированы в Павловском районе на площади 35 га, где огнём уничтожено 50 строений, и в селе Нижний Икорец Лискинского района, где действует ландшафтный пожар на площади 30 га.

Ранее в Воронежской области на территории двух поселений ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожара.