В Воронежской области ввели режим ЧС в двух поселениях из-за пожара
- РИА Новости
«В Рамонском районе из-за пожара в двух поселениях вводится режим чрезвычайной ситуации», — цитирует его ТАСС.
По данным агентства, в Рамонском районе в 13:46 произошёл ландшафтный пожар, перекинувшийся на жилые дома в посёлке Новоподклетное.
В борьбе с пожаром были задействованы 68 человек и 22 единицы техники, в том числе вертолёт Ми-8.
Ранее было ликвидировано возгорание сухой растительности на площади 15 га в селе Троицкое Воронежской области.