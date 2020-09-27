В Воронежской области ввели режим ЧС в двух поселениях из-за пожара

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В Воронежской области на территории двух поселений в Рамонском районе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожара. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на замглавы районной администрации Юрия Болгова.
В Воронежской области ввели режим ЧС в двух поселениях из-за пожара
  • РИА Новости

«В Рамонском районе из-за пожара в двух поселениях вводится режим чрезвычайной ситуации», — цитирует его ТАСС.

По данным агентства, в Рамонском районе в 13:46 произошёл ландшафтный пожар, перекинувшийся на жилые дома в посёлке Новоподклетное.

В борьбе с пожаром были задействованы 68 человек и 22 единицы техники, в том числе вертолёт Ми-8.

Ранее было ликвидировано возгорание сухой растительности на площади 15 га в селе Троицкое Воронежской области.

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